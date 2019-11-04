Tel Abyad Hastanesi ayağa kaldırılıyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenliğin sağlandığı Tel Abyad'daki hastanede Sağlık Bakanlığı'nca onarım çalışmaları başlatıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenliğin sağlandığı Tel Abyad'daki hastanede Sağlık Bakanlığı'nca onarım çalışmaları başlatıldı. ARALIKSIZ ÇALIŞILIYOR

Terör örgütünün kendi mensupları için ikiye ayırdığı ve çekilirken bölge halkının kullanımına ayrılan kısmını, laboratuvarını, ameliyathaneleri, kadın doğum ve cerrahi servislerini ateşe vererek kullanılamaz hale getirdiği hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

HİZMETE BAŞLADI

Çalışmalar kapsamında hastanenin bahçesinde ve nispeten az hasarlı kısımlarında onarımın tamamlanmasının ardından kısa süre önce sivillere hizmet verilmeye başlandı. Hastanenin diğer kısımlarında da onarım ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün izlerinin tamamen silinmesinin ardından hastanenin tam teşekküllü bir şekilde hizmet vermesi planlanıyor.



75 YATAKLI DEVLET HASTANESİ OLACAK

ŞANLIURFA Sağlık Müdürü Emre Erkuş, güvenliğin sağlanmasından sonra hastanede yaptıkları incelemede, terör örgütünün hastaneyi yaktığını, cihazları kullanılamaz hale getirdiğini, bazı cihazları da yanlarına alarak götürdüğünü söyledi. Erkuş, "Şu anda burasının 75 yataklı bir devlet hastanesi formatına dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor" dedi.



TEL ABYADLI ÇOCUKLARDAN TÜRK ASKERİNE SELAM

Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da çocuklar renkli kağıtlara harekatın adını yazarak Türkiye'ye teşekkür etti.



STK'LARDAN YARDIM YAĞDI

BARIŞ Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Telebyad kentine bağlı Suluk beldesindeki sivil halka yardım paketleri dağıtıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği tarafından AFAD organizasyonuyla Suriye'nin Telebyad kentine bağlı Suluk beldesindeki sivil halka yardım

paketleri dağıtıldı.



SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNMEK İÇİN SINIRDA

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde önceki gün meydana gelen bombalı saldırıda ölen ve yaralananların yakınları, ülkelerine geçmek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki askeri giriş noktasına geldi. İzni olmadığı için ülkelerine geçiş yapamayan Suriyeliler, resmi kurumlardan izin almak için bekliyor. Ülkelerine geçmek isteyen Suriyelilerin sınırda bekleyişi sürüyor.



ABD MÜLTECİ KONTENJANINI 18 BİNE DÜŞÜRDÜ

ABD Başkan Donald Trump, 2020 mali yılında ülkeye sadece 18 bin yeni mülteci alınmasını içeren kararnameyi imzaladı. Trump yönetimi, ülkenin mülteci sınırını belirlerken tarihi bir düşüşe gitti.