Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında "Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak." ifadelerinde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TÜRKİYE'Yİ TERÖR ÇEMBERİNE ALMAK İSTEYENLERE GEREKLİ CEVABI VERDİK"

(PKK) Sokakları vandallara bırakmadık temizledik. Teröristleri açtıkları çukura gömdük. Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik.

BUNU MİLLETİMİZİ HAKEM TUTARAK SEÇTİK

17 yıllık döneme baktığımızda gerçekten göz kamaştırıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Vesayet odakları Ak Parti'nin varlığını ve iktidarını uzun süre kabullenemediler. Bugün bile ellerine imkan geçse AK Parti'yi yerle yeksan etmek isteyeceklerinden hiç şüpheniz olmasın. Vesayet güçleri ülkeyi yönetmemizi engellemeye çalışmasının yanında bir sembol olarak gördükleri cumhurbaşkanlığını da bize seçtirmek istemediler. Bunu milletimizi hakem tutarak seçtik.

2013'ten bu yana giderek artan saldırganlık sürecini yaşadık. Gezi olaylarında sokaklarda terör estirildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE



2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor.



Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

SAVUNMADAKİ BÜYÜK ADIMLAR



Savunma sanayinde geldiğimizde yüzde 20 şimdi yüzde 70'e varan bir rakamı yakaladık. Türkiye milli güvenliği için istediği gibi operasyon yapabiliyorsa savunma sanayiinde geldiğimiz noktaya borçluyuz.

Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda refah seviyesini fiilen yukarı çıkardık. Türkiye düşük gelir grubundan orta-üst düzey gelir grubuna yükselmiştir.



"BUNDAN SONRA SİZİN KONUŞMANIZ LAFI GÜZAFTIR"



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanlar var, biliyorum. Geleneklerimize aykırı diyorlar. Gazi, parlamenter sistemle mi yönetmişti ülkeyi? Dert başka... Kiminle geldi, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile. Bu rahatsız ediyor. Sonunda millete gidildi, millet cumhurbaşkanlığı sistemine evet dedi. Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindi? Milletimiz buna yüzde 52 ile evet dedi mi? Bundan sonra sizin konuşmanız lafı güzaftır.



FLAŞ EKONOMİ MESAJI



Ekonomimizi de fevkalade ileri taşıdık. Ekonomimizi 2013-2018 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 büyüttük. Milli gelirimizi ağır saldırıya rağmen 790 dolar seviyesinde tuttuk. Dünyanın 13. büyük ekonomisi durumdayız. İhracatımızı 36 milyar dolardan 171 milyar dolara yükselttik. Cari dengemiz tarihimizde ilk defa 5 milyar dolar fazla verir hale geldi. Biz cari denge meselesini terörle mücadele gibi beka meselesi olarak görüyoruz. Döviz rezervlerimiz bir araya iyice azalmıştı. Şimdi toparlandı, 105 milyar dolar seviyesine yükseldi.





"IMF'DEN ÜLKEYİ BİZ KURTARDIK"



Geçenlerde ana muhalefet sözcüsü çıkmış, güya ekonomiden de anlıyormuş. IMF'den ülkeyi biz kurtardık. İktidara nasıl çamur atarız peşindeler. Her şeyden önce haddinizi bileceksiniz. Bunları sizin yapacak gücünüz yok. IMF olayını başlatan sizsiniz. Başbakanlığım döneminde IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, arkadaşlara verin dedim. Sonra baktılar Türkiye veriyor, almaktan vazgeçtiler.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 13. BÜYÜK EKONOMİSİ DURUMUNDAYIZ"

Ülkemizi diğer alanlarla birlikte ekonomide de fevkalade ileriye taşıdık. Ekonomimizi, 2003-2018 arasında yılda ortalama yüzde 5,6 oranında büyüttük. Milli gelirimizi, döviz kurunda geçen yıl yaşadığımız ağır saldırıya rağmen 790 milyar dolar seviyesinde tuttuk. Satın alma paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi durumundayız. Ve biliyorsunuz şu anda 20 tane dünya ülkesi arasında Türkiye, bu 20'nin içerisinde. Bu bir şey ifade ediyor. Durup dururken sizi oraya almıyorlar. Küçük bir hamleyle bu listede kısa sürede birkaç basamak birden yükselebilecek bir yerdeyiz.

"İHRACATIMIZI 180 MİLYAR DOLARA ÇIKARDIK"

Hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni kişiye iş sağlayarak, istihdam rakamını 29 milyona yükselttik. İhracatımızı 36 milyar dolardan 171 milyar dolara, genel ticaret sistemine göre de 180 milyar dolara çıkardık. Cari dengemiz tarihimizde ilk defa 5 milyar dolar civarında fazla verir hale geldi. Biz bu cari denge meselesini, en az terörle mücadele kadar kritik bir beka meselesi olarak görüyoruz. Onun için de bu konudaki kararlı duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz.

Sistem değişince Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi de aldı. Öncekini görevden aldık çünkü laf dinlemedi.

Türkiye'nin IMF'ye şuan da hiçbir borcu yok. Başbakanlığım döneminde IMF bizde borç istedi.

Araç ve konut kredilerindeki düşüş piyasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu da yeniden tek haneli rakamlara düşürdük.

"GÖREVDEN ALDIK! ÇÜNKÜ LAF DİNLEMİYOR ADAM"



Önceki Merkez Bankası başkanını görevden aldık, çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşla yola devam ettik. Dedik ki; böyle, böyle faiz oranlarını düşüreceğiz. Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları, istihdamı, üretimi durdurur, sizin büyümenizi de engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti tek haneliye enflasyonda düştü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÖVİZ, KURU, FAİZ VE ENFLASYON MESAJI

Araç ve konut kredilerindeki düşüş piyasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu da yeniden tek haneli rakamlara düşürdük. Döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan oyunu bozduk.

Türkiye'nin başarısı karşısında hüsrana uğradılar, hırçınlaştılar, terbiyesizleştiler, pervasızlaştılar.

Terör örgütleri güvenlik güçlerimizi şehit ederken batı seyirci kaldı. Bir kardeşimiz el yapımı patlayıcılar temizlenirken Resulayn'da şehit oldu. Teröristler bedelini katbekat ödüyor. G-20'de tüm liderlere "Gelin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturalım" dedim. Herkes olumlu karşıları ama kimse kılını bile kıpırdatmadı. FETÖ acaba Amerika'da neden tutuluyor? Mahkemelerin verdiği 90'ı aşkın dosyayı gördükleri halde bunu neden orada saklıyorlar? Demek başka projeler var. DEAŞ'ın başı kendini öldürdü. Tüm dünya ayağa kalktı. O sizin için ne kadar önemliyse FETÖ denilen terörist başı da bizim için o kadar önemli

"HA APO HA FETÖ BİZİM İÇİN HİÇBİR FARK YOK"



Terörist başı FETÖ, bir projedir. Bir proje olarak da ABD'de 400 dönümlük arazi üzerinde yaşamaktadır. Ha Apo ha FETÖ bizim için hiçbir fark yok.



Başkan Erdoğan'dan ABD ve Fransa'nın Türkiye karşısı kararlarına sert tepki: Bunların hepsi sinsilik, tuzak kurma üzerine kurulu..