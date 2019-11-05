CHP programında PKK sahnede

CHP'nin İsviçre teşkilatı tarafından Grenchen kentinde düzenlenen ve partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Sakarya Milletvekili Engin Erkoç'un da katıldığı Cumhuriyet Bayramı buluşması PKK'lıların gösterisine sahne oldu.

CHP'nin İsviçre teşkilatı tarafından Grenchen kentinde düzenlenen ve partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Sakarya Milletvekili Engin Erkoç'un da katıldığı Cumhuriyet Bayramı buluşması PKK'lıların gösterisine sahne oldu. Kaftancıoğlu'ndan önce sahneye çıkan 20 kadar PKK militanı, pankart asıp, Öcalan'ın fotoğraflarıyla slogan attı. Polis bunun üzerine CHP'lileri dışarıya çıkarttı. Grubun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Mahir Kılıç'a, Kaftancıoğlu, "Tunç Soyer göreve gelince, seni yeniden işe alacağız" diye söz vermesine rağmen işe iade edilmemesini protesto etti. 13 Kasım 2017'de Büyükşehir önünde açlık grevine başlayan Kılıç için Genel Merkez araya girmiş 55 bin TL ödenen Kılıç, grevini sonlandırmıştı.