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'ın bombacısı terörist yakalandı

DEAŞ'ın bombacısı terörist Hayrullah Fethi yakalandı

05.11.2019, 16:01

Terör örgütü 'ın bomba uzmanı olan ve örgüt tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan isimli terörist yakalandı. Adım adım takip edilen ve kaldığı adresler belirlenen Fethi, yakalanmasının ardından bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Fırat Kalkanı Bölgesinde görev yapan Türk danışman polisleri, Azez'de bomba düzeneği hazırlayan DEAŞ'lı teröristleri uzun süre izledi, adreslerini belirledi.

TUTUKLANDI
Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı olan ve terör örgütü tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan Hayrullah Fethi isimli şahıs, Azez Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin de desteğiyle 29 Ekim Pazartesi günü kalmış olduğu çadır kentte yakalandı. Zanlı bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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