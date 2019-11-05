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Erdoğan’dan Şevket Kazan’a ziyaret

Erdoğan’dan Şevket Kazan’a ziyaret
Giriş Tarihi: 5.11.2019

Başkan , eski 'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, 'nde tedavi gören eski Kazan'ı ve hastanede yatan bazı hastaları ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Memorial Hastanesi'nde tedavi gören eski Kazan'ı ve hastanede yatan bazı hastaları ziyaret etti. Erdoğan, hastaneye girişinde vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

KARAMOLLAOĞLU'NA TEBRİK

Öte yandan, Başkan Erdoğan, Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'nu tebrik mesajı göndererek kutladı.

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