“FETÖ liderinin Bağdadi’den hiçbir farkı yok”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin 2018 terörizm raporunda YPG/PYD'yi terör örgütü olarak görmemesine tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Fetullah Gülen'in öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'den hiçbir farkı yoktur" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin 2018 terörizm raporunda YPG/PYD'yi terör örgütü olarak görmemesine tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Çok yazık. Uluslararası hukuka aykırı bir tavır. Tel Abyad'da bombaları kim patlattı? Halkına bombalar yağdıran Türkiye demokrasisini uçurumun kenarına getiren örgütün başındaki adamı terörist saymayacaksınız. Fetullah Gülen'in öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'den hiçbir farkı yoktur" dedi.