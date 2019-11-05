MSB ders verdi maskeler düştü

Terör örgütü PKK/YPG Barış Pınarı Harekatı’nın ilk gününden bu yana Türk askerini Suriye’de katliamcı gibi göstermeye çalıştı. Hainler, güvenlik güçlerimizin sivilleri, dini ve tarihi yapıları hedef aldığı yalanına sarıldı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı, yayınladığı fotoğraflarla TÜRK ASKERININ HASSASIYETINI DÜNYAYA ISPAT ETTI

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn'da bulunan kiliseler ve diğer tarihi yapıların zarar görmediğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, harekat başlamadan önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri, tarihi, kültürel, dini yapıları hedef almayacağı ve çevreye zarar vermeyeceğinin duyurulduğuna dikkat çekildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi harekatın icrası esnasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden taviz verilmediği belirtildi.



KİLİSELER ZARAR GÖRMEDİ



Terör örgütü PKK/YPG ve destekçilerinin harekat başlamadan Kürtlerin yok edileceğini, Hristiyanlar başta olmak üzere diğer etnik ve dini grupların hedef alınacağı yalanını ortaya attıklarının hatırlatıldığı bakanlık açıklamasında, "Kendi işledikleri insanlık suçlarını tüm dünyadan gizleme gayretine girmişlerdir. Ancak Barış Pınarı Harekatı'nda TSK tarafından terör örgütü PKK/YPG ve destekçilerinin maskesi bir kez daha düşürülmüş, terör örgütünün Tel Abyad'da bir kiliseyi havan mevzisi yaptığı, bazı kiliselere terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini astığı ortaya çıkarılmıştı. Bugün ise Tel Abyad ve Rasulayn'da bulunan kiliselerin fotoğraflarına bakıldığında Barış Pınarı Harekatı'nda hiç bir şekilde zarar görmedikleri apaçık görülmektedir. Bölgede bulunan askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, harekat öncesinden beri hasıl olan ihtiyaçları da dahil olmak üzere tamamının giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir" denildi.