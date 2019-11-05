Mültecilere Yunan zulmü

Edirne'de komşu ülke Yunanistan'ın darp edip Türkiye'ye zorla gönderdiği iddia edilen 252 düzensiz göçmen yakalandı. İddiaya göre Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

Edirne'de komşu ülke Yunanistan'ın darp edip Türkiye'ye zorla gönderdiği iddia edilen 252 düzensiz göçmen yakalandı. İddiaya göre Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi. Göçmenlerden Pakistan uyruklu Seyit Habib, Yunan askerlerinin kendilerini darp ettiğini, ayakkabı ve cep telefonlarını alarak Türkiye tarafına attıklarını iddia etti. Meriç Nehri'nden kayıkla Türk tarafına zorla götürüldüklerini savunan Habib, "Biz kalabalıktık, hepimize vurdular. Telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, Yunan askeri bizi botla nehirden bu tarafa gönderdi" dedi.