Terör devleti hedefi yalan oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliye'de saat 15.05'te başlayan toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Barış Pınarı Harekatı, kuzey Suriye'de terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan kaldırmıştır. Ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Zira teröristlerin hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini biliyoruz, Suriye üzerine oynanan oyunları biliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliye'de saat 15.05'te başlayan toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Barış Pınarı Harekatı, kuzey Suriye'de terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan kaldırmıştır. Ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Zira teröristlerin hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini biliyoruz, Suriye üzerine oynanan oyunları biliyoruz" diye konuştu. ABD'nin 2018 terörizm raporuyla ilgili de değerlendirmede bulunan İbrahim Kalın, "ABD, terörle mücadelede çifte standart içinde. Türkiye, üç terör örgütü ile mücadele ediyor. Müttefiklerimiz teröre karşı net tavır almalı YPG romantizmi yaparak terörle mücadele olmaz" ifadelerini kullandı.



HAYRETLE İZLİYORUZ



Terör örgütünün kara propaganda çalışmalarıyla ilgili de konuşan Kalın, "Mevzide alan kaybettikçe öfke ve paniğin arttığını görüyoruz. Burada Batı'yı da hayretle izliyoruz. Sivillerin katledildiği, Kürtlerin hedef alındığı, hıristiyan azınlığın TSK'nın veya onların desteklediği birimler tarafından kaçırıldığı yönünde aslı astarı olmayan iddialar ortaya atılıyor. Bunların amacı karşı mukabeleyi harekete geçirmek. Bizim cevap vermemizi ve 'Bakın Türkler ve onların destekledikleri Suriye Milli Ordusu hıristiyanları hedef alıyor' diye oyun oynamaya çalışıyorlar" dedi.