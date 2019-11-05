Türk istihbaratı, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladı

ABD'nin operasyonunda ölü olarak ele geçirilen terör örgütü DAEŞ Lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ablası Rasmiya Avad, Suriye'de yakalandı. Operasyonu ise Türkiye yaptı.

Öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad, Türk güvenlik güçleri tarafından Azez yakınlarında bir konteynerda ailesiyle birlikte yakalandı.

Associated Press (AP), Türkiye'nin Bağdadi'nin ablası Rasmiya Avad'ı, Azez yakınlarında yakaladığını duyurdu.

Haberde, 65 yaşındaki Rasmiya Avad'ın, eşi, gelini ve 5 çocuğu ile birlikte yaşadığı bir konteynerde yakalandığı belirtildi.

"İSTİHBARAT ANLAMINDA BİR ALTIN MADENİ"

Üst düzey bir Türk yetkili, "Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablasını Suriye'de yakaladı ve bu olay istihbarat açısından bir 'altın madenidir.' Operasyonda Rasimiya Awad ile ele geçirilen kişiler devlet protokolüne uygun olarak sorgulandı.'' ifadelerini kullandı.



Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ın eşi (solda), Rasmiya Awad (ortada), Awad'ın gelini (sağda)

FAHRETTİN ALTUN DUYURDU: BAĞDADİ'NİN KIZ KARDEŞİ TUTUKLANDI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin ideolojisine veya kökenine bakılmaksızın terörle mücadelesi karalılıkla devam ediyor. El Bağdadi'nin kız kardeşinin tutuklanması, terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir başka örneğidir" ifadelerine yer vedi.

DEAŞ'IN ELEBAŞI EBUBEKİR EL-BAĞDADİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonla ölü ele geçirilmişti.

27 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon sonrası terör örgütüne yönelik operasyonlar hızla devam ediyor.