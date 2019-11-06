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ABD'den 'ye kritik ziyaret

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

06.11.2019, 21:00 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019,21:03

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için ’ye geleceği bildirildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye'ye geleceği bildirildi.

DHA

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