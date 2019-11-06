ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye’ye geleceği bildirildi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye'ye geleceği bildirildi.
DHA
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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