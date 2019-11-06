Atladığı kuyudan polise konum attı

Konya'da üniversite öğrencisi Abdullah Ü. (21), önceki akşam boş su kuyusuna atlayarak intihara kalkıştı. Pişman olup polisi arayan genç, cep telefonundan konum bildirmesi ile bulunarak kurtarıldı.

Konya'da üniversite öğrencisi Abdullah Ü. (21), önceki akşam boş su kuyusuna atlayarak intihara kalkıştı. Pişman olup polisi arayan genç, cep telefonundan konum bildirmesi ile bulunarak kurtarıldı. Yaklaşık 4 saat kuyuda kaldığı öğrenilen Abdullah Ü, gazetecilerin kuyuya nasıl düştüğü sorusuna, "Nasıl düştüğümü hatırlamıyorum" cevabını verdi. Abdullah Ü. polise, sabah yatağından kalktığında kendisini iyi hissetmediğini, ekonomik ve ailevi sorunları nedeniyle kuyuya atladığını belirterek, "Kafam yerinde değildi. Buraya nasıl geldim, burada ne yapıyorum hatırlamıyorum" dedi.