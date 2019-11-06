Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır" dedi.

Başkan Erdoğan, "İlahiyat mezunları öğretmen olmak için başvurmuyor. Birçok imam hatip lisesinde Kur'an dersleri boş geçiyor. Dindar nesil dedim bana imam hatipliler bile saldırdı. Bugün yine aynısını söylüyorum. Dindar bir gençlik dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"İmam hatip eğitiminin yaygınlaştırılmasını acı bir süreçle hatırlıyoruz. İmam hatip kapısında kızlarının neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık. Rabbim bunları tekrar göstermesin. Bir büyüğünüz ve cumhurbaşkanınız olarak sizlerden bir ricada bulunacağım. Neden ilahiyat mezunları öğretmenlik yapmada tereddüt yaşarlar. Öğretmen bulmada sıkıntı yaşıyoruz. İlahiyat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs etmiyor. Birçok imam hatipte Kur'an derslerinin boş geçtiğine şahidim.

YİNE SÖYLÜYORUM, DİNDAR BİR NESİL YETİŞTİRECEĞİZ

Din kültürü ve ahlak dersine hoca bulunmuyor dersem yalan söylemiş olmam. Bu mevcut durumu alt üst edecek bir nesil görüyorum. Dindar bir gençlik yetiştireceğiz dediğimde bana imam hatip mezunu köşe yazarları bile saldırdı. Yine söylüyorum, dindar bir nesil yetiştireceğiz. Dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır. Dindar neslin olduğu ülkede tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak. Birbirini Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır. Makam mevki için değil."

"BUNU BİZZAT SAHİBİNDEN DİNLEMİŞTİM"

Ve bu adımları atma noktasında yeni bir sürecin içerisinde olmamız gerekiyor. Aksi takdirde yıllara yazık oldu deriz. İşte tek parti döneminde milletimiz ile inancı arasındaki irtibatı neredeyse az önce de söylendi, ben de söyleyeceğim. Cenaze yıkama seviyesine düşürme gayesiyle hareket edilmiştir. Bunu bizzat sahibinden dinlemiştim. Tahsin Banguoğlu'ndan. Ona Milli Eğitim Bakanlığı görevi verilmiş. Ve o zamanın Başbakanı kendisine, çünkü cenaze namazı kıldırmak bu bile bilinmiyor, cenaze yıkama bilinmiyor. Bu konuda senden kurslar açılmasına yönelik bir adım atmanı istiyorum' diye kendisine görev verilmiş. Ve dedi ki, 'İmam hatiplerin menşei böyledir' dedi.

"BİZİM İÇİMİZDEN DOKTORU DA MÜHENDİSİ DE HAKİMİ DE ÇIKTI, ELHAMDÜLİLLAH CUMHURBAŞKANI DA ÇIKTI"

E bize de imam hatip okulunda, benim bir İngilizce hocam vardı dedi ki, "Siz buraya cenaze yıkamak için mi geldiniz?' Bize böyle söylediler. Tabi hep kendi kendimize zaman zaman ağlardık, kahrederdik. Biz de tabi, bizim sınıflarımızda o zaman evli olan abilerimiz vardı. Ben ilkokuldan direkt imam hatibe gelmişim. Bir gün bir tanesi yüreklisi çıktı şu ifadeyi kullandı. Öğretmenim dedi, ben dedi gelecekte bu ülkeye en ideal hizmeti nasıl verebilirim? Onun için imam hatibi seçtim dedi. Bizim içimizden doktoru da mühendisi de hakimi de çıktı, elhamdülillah cumhurbaşkanı da çıktı. Bundan sonra yapacağımız yine çok iş var.

Hatırlayın bir ara imam hatip öğrencileri 600 bine çıkmıştı. Ne oldu? Bir darbe, 60 bine indi. Hemen kök kurutulduğu zaman o ağaç vücut bulur mu? Bulamaz. Elhamdüllillah geldik, adımları attık ve şu anda 1 milyon 300 küsür bine varan imam hatip öğrencisi var. Fakat şu anda da tabi çok ciddi kampanyalar var. "İmam hatibe göndereceksin de ne yapacak"

Ben sizlere sesleniyorum. Biz çalıştığımız zaman, gayret ettiğimiz zaman şansın ortadan kalkması diye bir şey olur mu? Bütün mesele nedir? İmtihanı başarıyla kazanmandır. Fen fakültesi mezununun hangi şansı varsa, şimdi katsayı yok şu yok bu yok. Bütün engeller kalktı mı? İmam hatiplinin de aynı şansı var. Bu yarışı aynı şekilde imtihanı kazanan sonuçta gireceği yeri de kendisi belirleyecektir.

"YEDİ DÜVEL SALDIRIYOR"

Türkiye yeniden İslam coğrafyasının umudu haline gelmişse, bunda hep birlikte verdiğimiz mücadelenin çok ciddi katkısı var. bizim de çektiğimiz sıkıntılar var. Yedi düvel saldırıyor. Onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğumuz gibi sünepe durumuna geçiş, yanaklarımızı çevirip hepsini de 'tokatlayın' diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz, dikleşmeden de yolumuza devam etmeye mecburuz.

"BU TÜR KOMŞULAR BİZİ AKILLI BOMBA SAHİBİ YAPTI"

Zira biz bir şeye inandık ve o yola da yürüyeceğiz. Geldiğimizde biz yüzde 20 savunma sanayinde yerli üretimini yapıyorduk. Ama şimdi yüzde 70 yapıyoruz. Bugün terörle mücadelede başarılıysak bunun sebebi bize dost geçinenler. Bir SİHA vermiyordu, bir İHA Vermiyordu. Kongreden geçmesi lazım diyorlardı. Ama şimdi biz İHA'mızı da SİHA'mızı da yapıyoruz. Şimdi onun bir daha ilerisini yapıyoruz 'Akıncı' diye. Onunla birlikte, dünyada belki ilk defa bizde olacak. Şimdi onu başarmaya çalışıyoruz. Demek ki yapılabiliyor ve yapıyoruz. Bunu başardığımız gibi bir de onun mühimmatını artık kendimiz üretiyoruz. Bundan önce kendileriyle konuşuyorduk. Sayın Obama'ya diyordum ki, "mühimmat sıkıntımız var" G20 Antalya Zirvesi, oturduk konuşuyoruz. "Göndereceğiz" dedi. Bize akıllı bomba gelmedi. İşte bu tür komşular bizi akıllı bomba sahibi yaptı, şimdi biz üretiyoruz.

"İLAHİYAT CAMİASINA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Aynı şekilde diğerlerini de biz üretir hale geldik. İhracatımız başladı. 2,5 milyar dolar yıllık ihracatımız var. Bütün mesele maya sağlam olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bunların hepsinin de üstesinden geleceğimizden şüphe duymuyorum. Bu konuda ilahiyat camiasına büyük görev düşüyor. Her bir ilahiyatçımız bilgisiyle, duruşuyla samimiyetiyle, ahlakıyla, ibadetiyle örnek olmak mecburiyetindedir. Böylece islam yaşayışını toplumun her kesimine yayabiliriz.

Yüce ve pak dinimiz İslamı, terörle, bağnazlıkla, geri kalmışlıkla eşdeğer hale getirme projesini bu şekilde başarısızlığa uğratabiliriz.

"BAĞDADİ'NİN HANIMINI YAKALADIK"

Amerika, Bağdadi kendini imha etti. Bununla ilgili iletişim kampanyasını başlattılar. İlk defa bugün burada açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini; onları üstelik de Suriye tarafında bunları yakaladık.

Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslüman'dan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan 'İslami terör' ifadesini kullanan Batı'nın önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde.

İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın, altından İslam düşmanları çıkacaktır.