CHP MYK’dan eski başkanlar için karar

CHP MYK, Bayraklı Belediyesi eski Başkanı Hasan Karabağ ve Menemen Belediyesi eski Başkanı Tahir Şahin hakkında başlatılan disiplin dosyaları için kararını verdi.

CHP MYK, Bayraklı Belediyesi eski Başkanı Hasan Karabağ ve Menemen Belediyesi eski Başkanı Tahir Şahin hakkında başlatılan disiplin dosyaları için kararını verdi. MYK'nın eski başkan Şahin'in dosyasını İzmir il yönetimine geri gönderdiği ifade edildi. Tekrardan değerlendirip karar verme yetkisinin il yönetiminde olduğu belirtildi. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde adaylık sürecinde yaptığı sert açıklamalar sebebiyle hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlatılan Hasan Karabağ hakkındaki kararı da CHP MYK verecekti. MYK'nın Karabağ'ın dosyasını Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk ettiği öğrenildi. Karabağ'ın partideki geleceği YDK'nın vereceği karar sonrasında belli olacak.