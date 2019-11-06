İhanete 1965’te başlamış

Adana’da yakalanan FETÖ şüphelisinin telefonunda terörist başı Gülen’in 1965’te bir Ermeni papaza yazdığı mektup ortaya çıktı. Mektupta, “Ermenilere yapılan büyük soykırımı lanetle yad etmeden geçemeyeceğim” şeklinde skandal ifadeler yer alıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain lideri Fetullah Gülen'in ihanetlerine 1965 yılında başladığı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, yapılan takipte ABD'de üst düzey bir FETÖ üyesinin yurt dışından ve yurt içinden toplanan paraları örgütün Türkiye finansman sorumlusu ve para akışını sağlayan A.K'ye aktardığı belirlendi. Polis, bu şahsın da gönderilen paraları 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yargılanan örgüt üyelerinin ailelerine yardım ve yeniden örgütlenebilmek için 81 ildeki örgüt üyelerine gönderilmesini sağladığını tespit etti.



FİNANSMAN AYAĞINA BASKIN



Adana polisi, yaptığı bu tespitlerin üzerine Türkiye'de ilk kez FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden toparlanmak için kurulan finansman ayağına operasyon başlattı. Polis, 14 Ekim günü yaptığı operasyonda A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar 12 gün boyunca emniyette sorguya alındı. Zanlıların sorguları sürerken, polis 24 Ekim günü yeni bir operasyon daha yaparak 33 zanlıyı daha gözaltına aldı. İlk operasyonda yakalananlardan A.K'nin de aralarında olduğu 4 zanlı tutuklandı.





CAMİDE VAİZKEN YAZMIŞ



İkinci operasyonda yakalananlar da adliyeye sevk edilirken, zanlılardan Adana'da yakalanan N.G'nin cep telefonunda yapılan incelemede ise terörist başı Fetullah Gülen'in 1965 yılında Kırklareli'de bir camide vaiz olarak görev yaparken Ermeni asıllı Papaz Patrik Şinork Kalustyan'a yazdığı mektup ortaya çıktı. Gülen'in kaleme aldığı ve ıslak imzasının bulunduğu mektupta, "sözde Ermeni soykırımını" tanıyarak skandal ifadelere yer verdiği görüldü. ABD Temsilciler Meclisi de geçtiğimiz hafta "sözde Ermeni soykırımını" tanıyan tasarıyı kabul etmişti.



İŞTE O SKANDAL MEKTUPTAKİ İFADELER



"Çocukluk ve meslek hayatımda tanıdığım bir çok Ermeni aile ve şahsiyet vardır. 1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımı lanetle yad etmeden geçemeyeceğim. Öldürülen ve katledilen insanlar içeresinde ne kadar büyük insanların olduğunu derin bir hassasiyetle okuyor, onları saygıyla anıyorum. Büyük Peygamberimiz Hz İsa'nın çocuklarının Müslüman geçinen cahil insanlar tarafından katledilmesini esefle kınıyorum."