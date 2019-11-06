  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > İzmir’de logo tartışması üç istifa getirdi

’de logo tartışması üç istifa getirdi

İzmir’de logo tartışması üç istifa getirdi
Giriş Tarihi: 6.11.2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' için yapılan logo ve ardından gelen tartışmalar üç istifa getirdi. Komisyonda yer alan AK Parti Meclis Üyeleri Dilek Yıldız Büyükdağ, Sema Yeşilçimen ve Çile Özkul, toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınmaması ve değişiklik önerilerinin ısrarla karşılık bulmamasını neden göstererek komisyon üyeliklerinden istifa etti. Aynı zamanda AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı'nı da yürüten Büyükdağ, Türk milletinin manevi değer ve ahlak anlayışının hiçe sayıldığı bir uygulamanın, bir ayıbın parçası olamayacaklarını vurguladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de logo tartışması üç istifa getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN