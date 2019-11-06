İzmir’de logo tartışması üç istifa getirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' için yapılan logo ve ardından gelen tartışmalar üç istifa getirdi. Komisyonda yer alan AK Parti Meclis Üyeleri Dilek Yıldız Büyükdağ, Sema Yeşilçimen ve Çile Özkul, toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınmaması ve değişiklik önerilerinin ısrarla karşılık bulmamasını neden göstererek komisyon üyeliklerinden istifa etti. Aynı zamanda AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı'nı da yürüten Büyükdağ, Türk milletinin manevi değer ve ahlak anlayışının hiçe sayıldığı bir uygulamanın, bir ayıbın parçası olamayacaklarını vurguladı.