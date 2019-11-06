Kadın astsubay adayları zorlu eğitimden geçiyor

Yurt içinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma teşkilatının kahraman birer neferi olarak görev yapmayı arzulayan kadın astsubay adayları, Kırşehir'deki Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezi'nde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

Yurt içinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma teşkilatının kahraman birer neferi olarak görev yapmayı arzulayan kadın astsubay adayları, Kırşehir'deki Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezi'nde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. Aralarında annelerin de bulunduğu astsubay adayları, başarılı atışları ve kullandıkları dövüş teknikleriyle suçlulara korku salıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde görevli Takım Komutanı Teğmen Özlem Gören, "Jandarma, devletin halkını kucakladığı şefkatli koludur" dedi.