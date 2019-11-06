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‘Öcalan neyse Bağdadi ve Gülen de aynısıdır’

‘Öcalan neyse Bağdadi ve Gülen de aynısıdır’
Giriş Tarihi: 6.11.2019

() Genel Başkanı , ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'na tepki gösterdi. Bahçeli, yazılı açıklamasında, dost görünümlü muhasım ülkelerin 'yi kuşatma ve kundaklama girişimlerinin bütün alçaklığıyla devam ettiğini belirtti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Terörizm Raporu'na tepki gösterdi. Yazılı açıklamasında, dost görünümlü muhasım ülkelerin Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama girişimlerinin bütün alçaklığıyla devam ettiğini belirten Bahçeli, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda YPG ve PYD'yle birlikte FETÖ'den hiç bahsedilmemesi; hatta teröristbaşı Gülen'in 'Sürgünde bir din adamı' olarak takdimi melanet bir projenin varlığına işarettir.

FETÖ DAVASINA TEPKİ

FETÖ'yle PKK/YPG, DEAŞ arasında hiçbir fark yoktur. Bebek katili Öcalan neyse, Bağdadi ve Pensilvanya'da koruma altındaki hain Gülen de aynısıdır ifadelerini kullandı. Açıklamasında FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili davalarda verilen kararları da eleştiren Bahçeli, "Görüldüğü üzere, FETÖ'cüleri masum gösterme kepazeliği yaygınlaşarak sürerse 15 Temmuz sadece bir ayın günü, 15 Temmuz şehitleri de seneden seneye hatırlanan ve hakları gasp edilmiş gerçek mağdurlar olarak anılacaktır. Nitekim muhtemel risk ve tehlikeler bu kadar yakındır. Mağdur Türkiye'dir, Türk milletidir, Türk vatanıdır. Bilinmelidir ki, FETÖ'cüler ihanetlerinin ve döktükleri kanların hesabını birer birer vermeden hiçbir vatan ve millet sevdalısı huzur bulamayacaktır" dedi.

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