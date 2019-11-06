Suriye’de 2. ortak devriye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaşarak Soçi mutabakatına dahil ettikleri Türk-Rus ortak devriye faaliyetinin ikincisi, Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinde başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaşarak Soçi mutabakatına dahil ettikleri Türk-Rus ortak devriye faaliyetinin ikincisi, Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinde başladı. Türk zırhlı birliklerine ait yaklaşık 5 araç, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı İsmail köyündeki beton duvarlardan açılan kapıdan, Ayn el-Arap'a bağlı Mert Ismail köyüne geçti. Burada bekleyen Rus askeri polisi ile buluşan Türk askeri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 12.20 sıralarında devriye faaliyetine başladı. Rus ve Türk askerlerinin gidiş-dönüş şeklinde 72 kilometrelik hatta 5 kilometrelik derinlikte yürüttüğü devriye yaklaşık 2 saat sürdü.



BÖLGEYE DEV YARDIM



AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk Kızılay ve diğer STK'lar tarafından insani yardım malzemesi dağıtımına devam ediliyor. Yardım faaliyetlerini sürdüren ekipler, harekat sonrasında sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki sivillere bugüne kadar 4 bin 381 gıda kolisi, 92 bin 500 kilo un, 65 bin 300 ekmek, 16 bin 479 diğer gıda malzemesi, 17 bin 66 şişe su, 2 bin 699 şişe diğer içecekler, 2 bin 175 hijyen seti, 1790 battaniye ve 1500 oyuncak dağıttı.