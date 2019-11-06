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Telefonum olmadan asla!

Telefonum olmadan asla!
Giriş Tarihi: 6.11.2019

'da Uludağ eteklerinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Serpil Ç. (25) kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, düşürdüğü cep telefonunu arattı.

Bursa'da Uludağ eteklerinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Serpil Ç. (25) kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, düşürdüğü cep telefonunu arattı. Cep telefonu bulunduktan sonra sedyeye bağlanan kadın, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

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