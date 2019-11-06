Terör örgütlerine üst düzey darbe

Son dönemde terör örgütlerine ağır darbeler indirildi. Terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticisi durumundaki 518 terörist, 1 Eylül 2016'dan bugüne kadar yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca terörle mücadelede etkinliği artırmak ve vatandaşların desteğini sağlamak amacıyla aranan teröristlerin kimlik bilgisi, fotoğraf ve mensubu oldukları terör örgütü bilgisi 1 Eylül 2016'dan bu yana "www.terorarananlar.pol.tr" internet sitesinden paylaşılmaya başlandı.

Aranan teröristler, sitede, bağlı oldukları terör örgütlerindeki pozisyonlarına göre, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olmak üzere 5 kategoride listeleniyor. Bu kategorilerde yer almayan ancak etkisiz hale getirilen ve sonrasında örgüt içinde önemli pozisyonlarda oldukları belirlenen teröristler ise liste dışı olarak kategorilendiriliyor.

Edindikleri istihbaratlar ve vatandaşların ihbarlarıyla planlama yapan güvenlik güçleri, gerek nokta atışı gerek uzun soluklu takiplerin sonucu düzenledikleri operasyonlarla aranan teröristleri etkisiz hale getiriyor.



Bu kapsamda, 2016'da biri kırmızı, 6'sı mavi, 11'i yeşil, 10'u turuncu 75'i gri ve 29'u liste dışı kategoriden toplam 132, 2017'de biri kırmızı, 4'ü mavi, 9'u yeşil, 6'sı turuncu, 48'i gri ve 69'u liste dışı kategoriden toplam 137 ve 2018'de 13'ü kırmızı, 6'sı mavi, 6'sı yeşil, 9'u turuncu, 46'sı gri ve 30'ı liste dışı kategoriden 110 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Yılbaşından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden 8'i kırmızı, 8'i mavi, biri yeşil, 15'i turuncu, 83'ü gri ve 15'i liste dışı kategoride olmak üzere 130'inin örgüt içinde önemli görevlerde bulunduğu tespit edildi.

1 Eylül 2016-5 Kasım 2019 tarihlerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısı 518 oldu.

Halen "www.terorarananlar.pol.tr" internet sitesinde 219'u kırmızı, 104'ü mavi, 98'i yeşil, 201'i turuncu ve 704'ü gri kategoride olmak üzere bin 326 terörist bulunuyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE YÖNETİCİ KADROSUNA AĞIR DARBE

Eleman temin etmekte zorlanan ve çıkmaza giren PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri de Türk güvenlik güçlerinin operasyonlarında hedef oldu. Yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen terörden arananlar listesi kırmızı kategorideki teröristler dikkati çekti.

MI·T ve TSK'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine gerc¸ekles¸tirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen iki teröristin, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı kategoride aranan "Gu¨lc¸iya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekos¸in Batman" kod adlı So¨ylemez Yaşar oldukları tespit edildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ile MİT'in, Pülümür ilçesi kırsalında düzenlediği ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, kırmızı kategoride yer alan örgütün sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek Kurtalan" kod adlı Ayten Ene olduğu anlaşıldı.

Bitlis Jandarma Komutanlığınca, Kayadağ köyü kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık 2019-60 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan ve örgütün sözde orta saha eyalet sorumlusu "Ali Piling" kod adlı Şerif Yakut olduğu belirlendi.

Pençe Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin ise kırmızı kategoride aranan PKK elebaşlarından "Savaş Porsipi" kod adlı Mehmet Soysüren olduğu tespit edildi.

İHBARCILARA ÖDÜL VERİLİYOR

Bu arada Resmi Gazete'de dün yayımlanan "Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik" uyarınca terör suçlarının ortaya çıkarılmasına, delillerin ele geçirilmesine ya da suç fail/faillerinin yakalanabilmesine yönelik kolluk birimlerine bilgi verenlere, yerlerini veya kimliklerini bildirenlere verilecek ödül miktarları da artırıldı.

Verilecek ödüllerin azami miktarları, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya aranan fail dikkate alınarak, ödül komisyonunca belirlenerek ilan edilecek.

Komisyon tarafından belirlenen her bir ödül miktarı, 200 bin lirayı geçmeyecek. Ancak, suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya ortaya çıkarılan suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, verilecek ödülün miktarı, ödül komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 50 katına kadar artırılabilecek.

Böylece yeni düzenlemeye göre teröristleri ihbar edenlere, 10 milyon liraya kadar ödül verilebilecek.

Alo 140 Terör İhbar Hattı ya da internet üzerinden ihbarda bulunan vatandaşların kimlik bilgileri gizli tutuluyor.

AA