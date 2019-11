‘Teröristler temizlenmedi gereğini yaparız’

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Başkan Erdoğan, Suriye’deki Güvenli Bölge’nin teröristlerden arındırılmadığını söyledi. ABD ve Rusya’yı uyaran Erdoğan, “Teröristlere seyirci kalamayız, gereğini yaparız” diye konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Türkiye'nin ve bölgenin gündemini değerlendirdi. Terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Nerede ülkemize doğrultulmuş bir silah varsa, önünde arkasında kim var diye bakmadan üzerine gidip imha ettik, etmeye devam ediyoruz. En son terörist bitinceye kadar bu mücadele devam edecek. Kimse bizden bunu durdurmamızı beklemesin" dedi.



BUNDAN SONRA BÖYLE



ABD'nin 2018 terör raporunda YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemesinden bahseden Erdoğan, "Dün bizler de kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı çok açık net yaptık. Bundan sonra böyle. Barış Pınarı Harekatı öncesinde ülkemize ne büyük tehditler savrulduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Asarız, keseriz, vururuzdan başlayan bu tehditlere rağmen harekatı başlattık. Peki, bizi asan, kesen, vuran oldu mu? Olmadı. Niye? Çünkü bunlar mertçe mücadele etmeyi bilmezler. Meclislerinde bizim için hiçbir hükmü olmayan kararlar alıyorlar. Arada bir de mektuplar yazıyorlar. Böyle yapınca Türkiye korkup geri mi çekiliyor? Kendi elinizle kurduğunuz, ipinin de hala sizde olduğunu artık itiraf ettiğiniz DEAŞ denen ucubeyle mücadele bahanesiyle katlettiğiniz yüzbinlerce masumun vebalinden kurtulamazsanız. Bizi yaptırımla korkutanlar, bizim için tek yaptırım merciinin Allah olduğunu bilmiyorlar. Burada tekrar söylüyorum. Bu bayrak inmez. Bu ezan susmaz. Bu ülke bölünmez. Bu millet diz çökmez. Bu devlet, inşallah, ilelebet payidar kalır" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.



ARTIK BİZİ ALDATAMAZLAR



"Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatlara bağlıyız" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Muhataplarımızın da sözlerini yerine getirmeleri halinde bu geçerlidir. Her iki tarafta da belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde halen teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Bizi 'Teröristleri buradan çıkardık' laflarıyla aldatamazlar. Buralar teröristlerden arındırılmış değil. Tel Rıfat'ta, Münbiç'te ve Rasulayn'da hala teröristler var. Bir taraftan zaten 'Petrolü ben çok severim' dediği zaman ne var orada? Petrolün yanında petrolü beraber üreteceği teröristler var. Oraları bu teröristler işletiyordu. Bu duruma seyirci kalmayacağız. Türkiye ile eşit şartlarda konuşmaya, müzakere etmeye, anlaşmaya hazır olan herkese ülkemizin kapıları da gönül kapılarımız da sonuna kadar açıktır. Ülkemizin ve milletimizin istiklaline, istikbaline, onuruna halel getirecek her türlü davranışı, her türlü teklifi, her türlü ifadeyi peşinen reddediyor, sahiplerine iade ediyoruz. Bugünkü mektubumuz bu kadar" açıklamasını yaptı.



ENFLASYONDA TEK HANEYE DÜŞTÜK



Türkiye'nin ekonomisinde yaşanan iyileşmeye de değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen kamu borç oranında, toplam borcun milli gelire oranında ve diğer borç kategorilerinin tamamında gelişmiş ülkelerden bile çok iyi durumda olduklarını kaydetti. Erdoğan, "Ülkemize döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde kurulan oyunu bozduk. Faizi düşürdükçe enflasyonun düşeceğini söyledim. Önceki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyor adam. Faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Bu adımlar atılınca hava değişti ve enflasyonda tek haneye düştük. Döviz kurunu da nispeten stabil hale getirdik" diye konuştu.



'SON TERÖRİST BİTİNCEYE KADAR DEVAM'



F-35 SORUNU ÇÖZÜLMEZSE GEREKLİ ADIMLARI ATARIZ'



Rusya'dan savaş uçağı alımıyla ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "S-400'ü alırken bir yerlere sorduk mu? Sormadık, aldık. Böyle bir şey yaparken de eğer alma kararını verirsek alırız. Türkiye egemenlik haklarına müdahaleyi asla kabul edebilecek bir tıynette değildir. Biz bu konuda nasıl S-400'de kararımızı verip alımlarımız yaptıysak aynı şekilde F-35 sorunu çözülmezse bu noktada da gereken adımları atarız" dedi.



TRUMP İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KARARIMI VERECEĞİM'



Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndan çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD ziyareti kararıyla ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Gitmeden önce bir kendileri ile telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim" ifadelerini kullandı.