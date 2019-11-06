Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye sınırlarında düzenledi başarılı operasyonlarla hain terör örgütüne darbe üzerine darbe vurdu. Suriye'de etkisiz hale getirilen teröristlerden Ceren Güneş'in Muğla'da düzenlenen eylemde örgüt yandaşlarıyla tanışıp YPG'ye katıldığı ortaya çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar devam ediyor. Teröristlere yurt içinde ve yurt dışında nefes aldırmayan Mehmetçik, Türkiye sınırlarını güvenli hale getirdi.
YPG ile Muğla'da tanışan terörist Ceren Güneş, öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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