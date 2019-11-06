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ile Muğla'da tanışan , öldürüldü

YPG ile Muğla'da tanışan terörist Ceren Güneş, öldürüldü

06.11.2019, 10:25

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye sınırlarında düzenledi başarılı operasyonlarla hain terör örgütüne darbe üzerine darbe vurdu. 'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 'in Muğla'da düzenlenen eylemde örgüt yandaşlarıyla tanışıp 'ye katıldığı ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar devam ediyor. Teröristlere yurt içinde ve yurt dışında nefes aldırmayan Mehmetçik, Türkiye sınırlarını güvenli hale getirdi.

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