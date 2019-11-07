Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen ihraçlar içerisinde en yüksek miktar olmuştur.
detaylar gelecek...
07.11.2019, 18:34 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019,18:34
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen ihraçlar içerisinde en yüksek miktar olmuştur.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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