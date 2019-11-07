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Hazine ve 'ndan flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama

07.11.2019, 18:34 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019,18:34

Hazine ve : Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen ihraçlar içerisinde en yüksek miktar olmuştur.

detaylar gelecek...
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