İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlıdan 9'u gözaltına alındı. İzmir, Aydın ve Konya'daki diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlıdan 9'u gözaltına alındı. İzmir, Aydın ve Konya'daki diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.