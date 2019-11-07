AK Parti'de geçtiğimiz Nisan ayında İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Kerem Ali Sürekli, "Kongrede aday olacak mısınız?" sorusuna, "Göreve devam ediyoruz. İzmir'e uzun yıllar hizmet edeceğiz" dedi.

AK Parti'de geçtiğimiz Nisan ayında İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Kerem Ali Sürekli, "Kongrede aday olacak mısınız?" sorusuna, "Göreve devam ediyoruz. İzmir'e uzun yıllar hizmet edeceğiz" dedi. Sürekli'nin bu sözleri "aday olmak istiyor" şeklinde yorumlandı. Basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda en iddialı olduğu konuların başında teşkilatın geldiğini ifade eden Sürekli, "Bu dönem İzmir teşkilatı AK Parti içinde Türkiye'nin lokomotifi olacak. 2024 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara'yı geri alacağız ama ilk Büyükşehir'i kazanma haberi İzmir'den gelecek. Bugünden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'i de eleştiren Sürekli, "7 ayı da Tunç Bey'in kendi deyimiyle 'lay lay lom'. Geleceğe dair umut ışığı göremiyorum. Aziz Bey'den kalan aksaklıklar devam ediyor. Ulaşım sorunlarında ilerleme yok. Koku sorunuyla ilgili bir şey yapılmıyor. İzmir'de yağmur suyuyla kanalizasyonun ayrışması lazım. Aşırı yağmur olursa yine sorun yaşayacağız. Soyer hizmet anlayışında değil, ulusal politika yapıyor. Seferihisar'da sürekli yurt dışına çıkmıştı. Yine sık sık yurt dışına çıkıyor" diye konuştu.