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, Başkanı ile görüştü

Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

07.11.2019, 16:24

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Başkanı bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler, konuk Komutanı, Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.

İki ülkenin ulusal marşlarının bando tarafından çalındığı törende, Ganim tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Orgeneral Güler ve Korgeneral Ganim, daha sonra karargah binasına geçerek görüştü.

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