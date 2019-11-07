Rejim kıyafetli YPG’li önlemi

Çekilme için verilen sürenin bitmesiyle bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Türk istihbaratı YPG/PYD'li teröristlerin rejim üniforması giyerek özellikle Münbiç ve Tel Rıfat'ta faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit etti

Başkan Erdoğan, Soçi'de imzalanan tarihi mutabakatın görüşmeleri esnasında Rusya lideri Putin'e teröristlere rejim üniforması giydirilmesi noktasındaki kaygısını özellikle dile getirerek, resmi tutanaklara geçmesini sağlamış ve "Rejim kıyafetli YPG'lilere müsaade etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Putin de kesinlikle böyle bir şeye izin vermeyeceklerini söylemişti. Ancak, çekilme için verilen sürenin bitmesiyle bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Türk istihbaratı YPG/PYD'li teröristlerin rejim üniforması giyerek özellikle Münbiç ve Tel Rıfat'ta faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit etti. İHA ve SİHA'ların da sağladığı destek ile teröristlerin isimleri tek tek tespit edilerek Rus yetkililer ile paylaşıldı.



SEYİRCİ KALINMAYACAK



Güvenli bölge sınırları içerisinde Türk güvenlik güçlerine saldırı düzenleyen teröristlerin olması ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara rağmen güvenli bölgede hala teröristlerin bulunduğunun en net kanıtı olarak görülüyor. Hem sahada hem masada etkin politika yürüten Türkiye ise, bu duruma seyirci kalmayarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağının altını çiziyor.



SON 24 SAATTE 11 TACİZ SALDIRISI DÜZENLENDİ



Barış Pınarı Harekat bölgesinde son 24 saatte 11 taciz gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.



SMO'NUN ŞEHİT SAYISI 144'E ÇIKTI



Barış Pınarı Harekatı'nda, arama tarama faaliyetlerini sürdüren Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü YPG/ PKK'nın devam eden saldırıları sonucu verdiği şehit sayısı 144'e çıktı. Sahadaki SMO komutanlarından alınan bilgiye göre, saldırılar sonucu 557'si de yaralandı.