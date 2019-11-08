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ABD'nin Jeffrey bugün 'ye geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bugün Türkiye'ye geliyor

08.11.2019, 10:45

ABD'nin James Jeffrey, 8-9 Kasım tarihlerinde ve 'da temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'nin 8 ve 9 Kasım'da İstanbul ve Ankara'da olacağı belirtildi.

Jeffrey'in Türk yetkililerin yanı sıra Suriyeli muhalif yetkililerle de bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, "Elçi Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte üst düzey Türk yetkililerle ortak çıkarlar kapsamında kuzey Suriye ve DEAŞ terör örgütü ile mücadele konularını görüşecek." ifadeleri yer aldı.

AA

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