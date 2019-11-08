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'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü açığa alındı

Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü açığa alındı

08.11.2019, 11:59

'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açılan soruşturmada, Müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı. Skandal görüntülerle ilgili açıklama yapan Bakanı Ziya Selçuk, "'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

Otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Kurt'un açığa alındığı belirtildi.

MÜFETTİŞLER SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, açığa alınan okul müdürünün yerine yeni müdürün görevlendirildiğini belirtti. Yetkililer, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettişler soruşturmayı yürütüyor. Okula psikolojik destek için sosyal ekibimiz görevlendirildi. Velilerimizle görüşmelerimiz de yapılıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?
Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda,iddiaya göre otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri eylem yaparak, otizmli çocukları yuhaladı. Skandal eylemi okul müdürü ve muhtarın bile desteklediği, ortaya çıktı. Otizmli bir öğrencinin velisi ise görüntülerde eylem yapan ailelerle tartışmasında, 'Allah verdi bu derdi bana Allah.' diyerek isyan ettiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Utanç veren görüntüler sosyal medyada günün konusu oldu.

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