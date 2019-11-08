Bağdadi’nin yakınları elimizde

Başkan Erdoğan, Macaristan ziyaretinde Başbakan Victor Orban ile düzenlediği basın toplantısında DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin yakınlarının da yakalandığını duyurdu. Erdoğan, “En son Bağdadi’nin ablasını Azez’de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi de yakın çevresinden 13 kişi şu anda elimizde” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Cumhurbaşkanı Janos Ader'le Sandor Sarayı'nda yaklaşık 1 saat baş başa görüşen Erdoğan, daha sonra Başbakanlık Ofisi'ne geçerek Macaristan Başbakanı Victor Orban tarafından resmi törenle karşılandı. Orban'la düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



DESTEKLERİ KIYMETLİ



Macaristan'ın ülkemizin AB üyelik sürecine sağladığı destek bizim için ziyadesiyle kıymetlidir. AB'nin son dönemde ülkemize karşı izlediği tutum yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi, Türkiye AB ilişkilerini rehin almamalıdır. Birlik, bu tutumuyla esasen kendi çıkarlarına zarar veriyor. Türkiye'nin tam üyeliğinin birliğe katacağı değerin layıkıyla kavranması gerekiyor. Görüşmelerimizde sayın Başbakan'a Barış Pınarı Harekatımıza verdiği destekten dolayı şükranlarımızı ifade ettik. Şu anda ülkemizde 4 milyon mülteci var. Ve bunların Avrupa'ya göç etmesi mümkün. Güvenli bölge ile de atmak istediğimiz adım bizdeki bu mültecilerin kendi evlerine, topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir. Bizler NATO'da beraberiz. Aynı zamanda stratejik ortağız. Stratejik ortakların terör örgütleriyle beraber olması mümkün mü? Ama maalesef bazı ortakların terörist liderleriyle yapmış oldukları görüşmeler var. Bunlar bizi ciddi manada üzmüştür. Çünkü uluslararası teröre karşı mücadele vereceksek, o zaman NATO üyelerinin böyle bir görüşme yapması affedilemez. Ve DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü bir tavır koyan ikinci bir ülke yoktur.



ASLA TAVİZ VERMEYİZ



DEAŞ ile mücadelede şu ana kadar aldığımız neticeler her şeyiyle ortadadır. Biz sadece El Bab'ta 3 bine aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Cezaevlerimizde 1150'yi aşkın DEAŞ'lı var. En son Bağdadi'nin ablasını Azez'de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Asla buradan taviz vermeyiz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz, çünkü burada insanlığın huzuru yatmaktadır.



ARTIK TAŞIYAMAYIZ



9 yıla yaklaşan Suriye krizinden bugüne kadar 1 milyon insan hayatını kaybetti, 12 milyon Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kaldı. BM hesaplamalarına göre kendi bütçemizden biz 40 milyar dolar harcadık. Ülkemiz bu yükü tek başına daha fazla taşıyamaz. AB'den size ne geldi diye sorarsanız sadece 3 milyar avro. Ne zaman görüşsek geldi geliyor hala gelen bir şey yok. Gelse de gelmese de o varil bombalarından kaçan insanlara her türlü desteği vermek zorundayız. Ancak tabi bu da bir yere kadar. Bize bir söz var, zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Baktık ki olmuyor kapıları açmak zorunda kalırız. Amerika ile 120 saatlik teröristleri çıkartma sözü aldık. Ardından Rusya ile Soçi mutabakatı yaptık. Onlarla da 150 saatlik mutabakattı. Ne Amerika 120 saatlik sürede teröristleri çıkarabildi, ne de Rusya. Tabi bunlar çıkarılmadığı için bölgede özellikle DEAŞ, YPG PYD PKK bunlarla olan mücadele kararlı bir şekilde sürüyor.



UEFA'NIN YAPTIĞI ALENİ HUKUKSUZLUKTUR



Başkan Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi Ankara'da yaptığı açıklamada ise UEFA'nın Türk sporcularla ilgili tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, "Görevi spor müsabakaları düzenlemek olan kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir amacı yoktur. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştiriler hatta dişilin soruşturmaları yapılıyor. Bu aleni bir hukuksuzluktur. UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.



AMERİKA ZİYARETİ



Konuşmasında 13 Kasım'daki ABD ziyaretiyle ilgili de konuşan Erdoğan, ABD'de S400, Patriot, F-35 konularını da konuşacağız. Bugün Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den bir farkı yok. Ve yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün oda başındadır. Burada benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü diyemeyiz. Kendini öldüren bir terörist, aynı şekilde sayın Obama döneminde de Usame Bin Ladin bu şekilde öldürülmüştü. Demek ki sadece bu tür terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor. Ortak dayanışmamız çok çok önemli. S-400 konusunda bize patriotlar verilmediği için biz kendimize savunma sistemlerinde alternatif aradık ve S-400'ü aldık. Ama Amerika bize Patriot verecekse, şartlar uygun olması halinde alabiliriz" diye konuştu.