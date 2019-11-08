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Başkan Erdoğan imzaladı! 'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı

Başkan Erdoğan imzaladı! İLBANK'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı

08.11.2019, 09:08

Başkan imzasıyla 'de yayımlanan karara göre, Anonim Şirketinin sermayesinin 30 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

İller Bankasının (İLBANK) sermayesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 30 milyar liraya çıkarıldı.

Söz konusu karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca verildi.

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