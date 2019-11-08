Başkan Erdoğan imzaladı! İLBANK'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İLBANK Anonim Şirketinin sermayesinin 30 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.