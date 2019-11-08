Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İLBANK Anonim Şirketinin sermayesinin 30 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.
İller Bankasının (İLBANK) sermayesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 30 milyar liraya çıkarıldı.
Söz konusu karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca verildi.
Başkan Erdoğan imzaladı! İLBANK'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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