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Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

08.11.2019, 22:09 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019,22:09

Başkan ve eşi Emine Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı 'ın kızı ile 'un nikahında şahitlik yaptı.

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nın ardından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine geçti.

Erdoğan, burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Şule Özdin Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Başkan Erdoğan, evlilik cüzdanını geline takdim etti.

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