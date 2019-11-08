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’de başkanlara ayarı

CHP’de başkanlara İzmir ayarı
Giriş Tarihi: 8.11.2019

, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen belediye başkanlarını bir kez daha kampa alacak. Yaz aylarında Afyon'da yapılan belediye başkanları toplantısının ardından yapılacak ikinci kampta başta büyükşehirler olmak üzere belediyelerin 7 aylık performansı değerlendirilecek

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen belediye başkanlarını bir kez daha kampa alacak. Yaz aylarında Afyon'da yapılan belediye başkanları toplantısının ardından yapılacak ikinci kampta başta büyükşehirler olmak üzere belediyelerin 7 aylık performansı değerlendirilecek. Partide yaşanan delege ve kongre kavgasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı 21-23 Kasım tarihleri arasında İzmir'de yapılacak ikinci belediye başkanları kampına da damga vurması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun özellikle su yüzüne çıkan İzmir kavgası başta olmak üzere belediye başkanlarının kongre ve parti içi siyasetten uzak durmasını isteyecek.

EVRİN GÜVENDİK

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