Devlet Bahçeli'den UEFA'ya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti İslam’ın irfanı, korkusuz itibarı, tuzaklara kapılmayan iradesidir. UEFA’nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provakatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam’a öteden beri taşınan önyargı ve küstahlıktır." açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti İslam'ın irfanı, korkusuz itibarı, tuzaklara kapılmayan iradesidir. UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provakatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan önyargı ve küstahlıktır." açıklamasında bulundu. Ayrıntılar geliyor...