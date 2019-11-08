Emine Erdoğan Macaristan’da anaokulu açtı

Macaristan ziyaretinde Başkan Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Budapeşte'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donanım desteği verilen Kispet Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Macaristan ziyaretinde Başkan Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Budapeşte'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donanım desteği verilen Kispet Gökkuşağı Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta sınıfları gezerek TİKA'nın yaptığı tadilat ve teknik ekipman destekleriyle ilgili bilgi alan Erdoğan, öğrencilerin Türkçe ve Macarca şarkılarını dinledi. Erdoğan, sohbet ettiği ve çeşitli hediyeler verdiği çocukların oyunlarına da katıldı.Emine Erdoğan ayrıca, TİKA tarafından anaokuluna, üst ve alt solunum yollarındaki hastalıklara karşı doğal terapi yöntemiyle çözüm üretmek amacıyla kurulan "Tuz Odası" hakkında bilgi aldı.



YEŞİL ANAOKULU



Kispest Gökkuşağı Anaokulu, çevreye duyarlı sıfır atık yönetimi uygulayan eğitim kurumlarına verilen "Yeşil Anaokulu" unvanına sahip. Ayrıca 77 öğrencinin, pedagoglar eşliğinde eğitim aldığı okulda Türkçe eğitimi de veriliyor.