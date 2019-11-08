Misyoner öğretmen açığa alındı

Aydın Kuşadası’nda din kültürü öğretmeni Esma Bağcı Kaya Hıristiyan olduğu ve öğrencilerine de bunu aşıladığı iddiaları üzerine hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatıyla açığa alındı

Yeni Asır Gazetesi'nin dün okurlarına 'Bu nasıl öğretmen' başlığıyla duyurduğu haber büyük yankı uyandırdı. Daha önce FETÖ yüzünden görevden alınan Kuşadası Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Esma Bağcı Kaya'nın sosyal medya hesaplarından misyonerlik içerikli paylaşımlar yapmasının yanı sıra dersine girdiği öğrencilere de Hıristiyanlığı aşıladığı iddiası Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi.



BAKANLIKTAN TALİMAT



Aydın Valiliği'nin iddianın araştırılması için görevlendirdiği Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerince tamamlanan ön inceleme raporu doğrultusunda hakkında idari soruşturma başlatılan Kaya, soruşturmanın selameti açısından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla açığa alındı. Din dersinde misyonerlik iddiasıyla ilgili açıklama yapan Aydın Valiliği, sürecin hassasiyetle takip edildiğini duyurduğu açıklamada, "Adı geçen öğretmenin 'Derslerde misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü' yönündeki ihbarın Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaşmasının ardından Maarif Müfettişi görevlendirilerek inceleme başlatılmış olup dosya safahatı devam etmektedir. Tüm yasal süreç hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.



AVUKATI İDDİALARI YALANLADI



Açığa alınan din kültürü öğretmeni Esma Bağcı Kaya, hakkındaki iddialarla ilgili avukatının kendisine konuşma yasağı getirdiğini söyledi. Müvekkili üzerinde algı oluşturulmak istendiğini dile getiren Can Kurtulan ise, "Müvekkilim ne misyonerlik faaliyeti yürütmektedir ne de din dersi müfredatına aykırı ders anlatmaktadır. Bu süreç müvekkilimin psikolojisini olumsuz etkilemiştir" diye konuştu.



FETÖ NEDENİYLE GÖREVDEN ALINMIŞ



İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra özel okullarda öğretmenlik yapan Esma Bağcı Kaya, 8 yıl önce atanmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ bağı olduğu iddiasıyla görevden alınan Kaya, 2 yıl boyunca hakkında devam eden soruşturmanın ardından örgütle bağlantısı bulamadığı için göreve iade edilmişti. Kaya, hakkında ortaya atılan misyonerlik iddiaları sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı.

KAZIM YÖRÜKCE