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‘Seçilmek vatandaşa kurşun sıkmak değildir’

‘Seçilmek vatandaşa kurşun sıkmak değildir’
Giriş Tarihi: 8.11.2019

, yerine kayyum atanan belediye başkanlarına isnat edilen suçların belgelerini soran milletvekillerine, "9 aylık Muhammed yeterli mi size? Seçilmiş olmak demek, bu ülkenin vatandaşlarına kurşun sıkmak demek değildir" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerine kayyum atanan belediye başkanlarına isnat edilen suçların belgelerini soran HDP milletvekillerine, "9 aylık Muhammed yeterli mi size? Seçilmiş olmak demek, bu ülkenin vatandaşlarına kurşun sıkmak demek değildir" yanıtını verdi. Katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde belediye başkanlarının teröristlerle işbirliği yapamayacağını vurgulayan Oktay, "Bir belediye başkanı terör örgütünün güdümünde hareket edecek, terör örgütüne üye olacak, propagandasını yapacak, 9 aylık çocukları öldüren canilerle birlikte hareket edebilecek, biz de buna bir şey demeyeceğiz. Yok, böyle bir şey. Terör ve teröristle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, hem de sonuna kadar" dedi.

HAZAL ATEŞ

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