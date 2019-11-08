Suriye'de Rusya ile 3. ortak devriye başladı

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin arasında imzalanan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusundaki kara devriyeleri devam ediyor. Türk Silahlı kuvvetleri ve Rus askeri polisinin 3. ortak devriyesi başladı.

TERÖRİSTLERİN ÇEKİLİP ÇEKİLMEDİĞİ...

Türk ve Rus birlikleri, Rasulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede, geçtiğimiz salı günü ikinci ortak kara devriyesi gerçekleştirmiş, bölgeden teröristlerin çekilip çekilmediği kontrol edilmişti.



3. DEVRİYE KAMIŞLI'NIN 50 KM DOĞUSUNDA BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerlerinin 3. ortak kara devriyesi Kamışlı'nın 50 km doğusunda başladı. TSK Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyünden Kamışlı'nın Deyrunaga köyüne giriş yapacak . Devriye Kamışlı ile Malikiye arasında yapılacak.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" denildi.