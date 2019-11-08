Türkiye-Rusya üçüncü kara devriyesi sona erdi

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Suriye'de Fırat'ın doğusunda yaptığı üçüncü ortak kara devriyesi sona erdi.

Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Alakamış Köyü karşısında bulunan Suriye'nin Kahtaniye ilçesine bağlı Deyruna köyünde başlayan devriye, Kamışlı'nın kuzeydoğusundan Irak sınırına doğru Suriye'nin Derik (Malikiye) kentini de kapsayan 100 km'lik bir alanda yapıldı. 24 Türk askeri ve 24 Rus askeri polisinin katıldığı devriyeyi insansız hava araçları da havadan takip etti. Saat 10.00'da başlayan devriye 4 saat sürdü. Devriyenin ardından Türk sınır güçleri, Türkiye tarafına geçti. Beton bloklarla kapatılan sınırda beton bir bloğun kaldırılması ile Türk zırhlı araçları Suriye tarafına geçerek Rus askeri polisleriyle buluşarak devriye başlamıştı.