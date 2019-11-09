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Başkan Tugay’dan sosyal market özrü

Başkan Tugay’dan sosyal market özrü
Giriş Tarihi: 9.11.2019

Borçları nedeniyle personel maaşlarını bile ödeyemeyecek duruma gelen Belediyesi'nin son olarak ilçedeki sosyal marketleri kapatma kararı alması vatandaşların tepkisini çekti.

Borçları nedeniyle personel maaşlarını bile ödeyemeyecek duruma gelen İzmir Karşıyaka Belediyesi'nin son olarak ilçedeki sosyal marketleri kapatma kararı alması vatandaşların tepkisini çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Kent A.Ş, en sıkıntılı alanımız. Restoranların 50 milyon TL'nin üzerinde devasa bir borcu var. Zarar etmeye devam eden işletmeler kafe ve marketler. Market ihtiyacı olmayan bir alanda market kuruyorsunuz zararı yıllık 1 milyon ile 1.5 milyon arasında. Bunun açık kalmasının bir mantığı yok. Aileler, 'keşke kapatmasaydık' diyor ama özür diliyorum. Ancak zarar çok büyük. Bu devam ederse belediye belini doğrultamaz" dedi.

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