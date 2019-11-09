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Cezaevinden itiraf cinayeti çözdü

Cezaevinden itiraf cinayeti çözdü
Giriş Tarihi: 9.11.2019

'nin Pamukkale ilçesinde, 26 Eylül'de ortadan kaybolan TIR şoförü 'ın (42) cinayete kurban gittiği cezaevinde yapılan itirafla ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 26 Eylül'de ortadan kaybolan TIR şoförü Oktay Bayram'ın (42) cinayete kurban gittiği cezaevinde yapılan itirafla ortaya çıktı. Taverna sahibi İsmail Aydeniz (45), daha önce iş yerini kurşunlayan Bayram'ı öldürüp, cesedini gömdüğünü söyledi. Aydemiz'in tarif ettiği yerde yapılan kazıda kayıp TIR şoförünün cesedi çöp poşetinin içinde bulundu.

HASAN DURNA

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