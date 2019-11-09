DEAŞ’lılar pazartesiden sonra gönderilecek

Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'lıların vatandaşı olduğu ülkelere iadesinin başlayacağını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'lıların vatandaşı olduğu ülkelere iadesinin başlayacağını duyurdu. Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Soylu, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz. Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz" ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da 19 Temmuz'da öldürülen 5 PKK'lıdan 2'sinin kırmızı listede yer aldığını söyleyen Soylu, "Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesine Murat Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" dedi.