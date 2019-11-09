  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > DEAŞ’lılar pazartesiden sonra gönderilecek

’lılar pazartesiden sonra gönderilecek

DEAŞ’lılar pazartesiden sonra gönderilecek
Giriş Tarihi: 9.11.2019

'nin açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'lıların vatandaşı olduğu ülkelere iadesinin başlayacağını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'lıların vatandaşı olduğu ülkelere iadesinin başlayacağını duyurdu. Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Soylu, "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz. Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz" ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da 19 Temmuz'da öldürülen 5 PKK'lıdan 2'sinin kırmızı listede yer aldığını söyleyen Soylu, "Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesine Murat Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

DEAŞ’lılar pazartesiden sonra gönderilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN