Fırat’ın doğusunda 3. ortak kara devriyesi

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri dün Fırat'ın doğusunda üçüncü kez ortak kara devriyesi gerçekleştirdi. Kamışlı-Derik arasındaki bölgede yürütülen Türk- Rus ortak devriyesi 3 saat 45 dakika sürdü

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri dün Fırat'ın doğusunda üçüncü kez ortak kara devriyesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri devriyeye insansız hava araçları refakatinde zırhlı araçlar katıldı. Kamışlı-Derik arasındaki bölgede yürütülen Türk- Rus ortak devriyesi 3 saat 45 dakika sürdü. TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü.