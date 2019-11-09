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’ın doğusunda 3.

Fırat’ın doğusunda 3. ortak kara devriyesi
Giriş Tarihi: 9.11.2019

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri dün 'ın doğusunda üçüncü kez gerçekleştirdi. Kamışlı-Derik arasındaki bölgede yürütülen Türk- Rus ortak devriyesi 3 saat 45 dakika sürdü

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri dün Fırat'ın doğusunda üçüncü kez ortak kara devriyesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri devriyeye insansız hava araçları refakatinde zırhlı araçlar katıldı. Kamışlı-Derik arasındaki bölgede yürütülen Türk- Rus ortak devriyesi 3 saat 45 dakika sürdü. TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü.

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