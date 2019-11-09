Harekat için kritik tarih 13 Kasım

13 Kasım'daki Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası bölgeye yeni bir harekatın söz konusu olabileceğini söyleyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "ABD ve Rusya ister kabul etsin ister etmesin. Türkiye bu harekatı yapacak" dedi

ERHAN GÜLENÇ

Türkiye, Fırat'ın doğusunda terör koridoru oluşturmak isteyen PKK ve YPG'ye Barış Pınarı Harekatı'yla darbe vururken ABD ve Rusya'nın verdikleri sözlere rağmen teröristlerin güvenli bölge dışına çıkmaması tansiyonu yine yükseltti. Gözler, Türkiye'nin yeni bir harekat başlatıp başlatmayacağına ve başlatırsa da bunun ne zaman olacağına çevrildi. Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi son durumu Yeni Asır'a değerlendirdi.



DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK



Başkan Erdoğan, teröristlerin ABD ve Rusya ile varılan mutabakatların ardından bölgeden çekilmesi gerektiğini ancak bunun olmadığını açıkladı. Şu an bölgedeki tablo nedir?

17 Ekim'de ABD'lilerle, 22 Ekim'de de Ruslarla iki mutabakat imzaladık. Bunlarda bizim şartlarımız çok net kağıda yansıdı. Burada hiçbir terör unsuru kalmayacaktı. Ama iki mutabakat bölgesinde de değişen bir şey yok. Teröristler orada. ABD'liler teröristlerin bölgeyi terkettiğini söyledi. Ama hala gerek Tel Abyad gerek Rasulayn'da aldığımız saldırılar var. Rusya rejimle ortak hareket edeceğini ve teröristleri arındıracağını söyledi. Hatta Rusya 35 bine yakın teröristin çekildiğini 3 bine yakınının da silahlarını terkettiğini söyledi. Bu rakamlar inandırıcı değil. Rusya bizden Kamışlı'ya girmememizi istemişti. Ancak teröristleri burada sivillerin içine gizleme gibi bir art niyet görülüyor. Bir diğer ihtimal de Rusya'nın gücü teröristleri çıkarmaya yetmedi.





SİYONİST KANAT OYUN YAPTI



Teröristler çıkmadığına göre Türkiye'ye nasıl bir oyun oynanıyor?

Herkes kendi oyununu kuruyor. Ama kurulan her masada Türkiye var. Amerika'yı Trump kanadı ve Evanjalistler-Siyonistler- Pentagon diye ikiye ayırmak lazım. Trump kanadı bu bölgeden çekilmekten yana. Ama diğer kanat Büyük İsrail projesi için orada kalmak istiyor. Trump kanadı 'çekiliyorum' dedikten sonra biz Tel Abyad ve Rasulayn'a girdik. Oradan genişleyen bir operasyon yürütecektik. Türkiye bu iki yerde hakimiyeti sağladıktan sonra ABD ile koordineli olarak oraları teröristten arındıracaktı. Ama siyonist kanat ayak oyunu yaptı. Bir anda Münbiç ve Tel Rıfat'taki askerlerine 'buraları boşaltın' emri verdiler. Hemen ardından Rusya rejimi de yanına alarak burayı doldurdu.



Peki ABD bölgeden tamamen çekildi mi?

Hayır... ABD önce gitti sonra boşalttığı üslere geri döndü. Sayın Erdoğan'ın 29 Ekim Resepsiyonu'nda dile getirdiği "Gerekirse aşağı da ineriz" cümlesi Amerika'yı korkuttu. Bu hamle ile güneye yapılacak bir harekata set oluşturmak istediler. ABD, dönerek "Oyunda ben de varım" dedi. Bu arada Rusya'yı da işin içine çekti, masayı içinden çıkılamaz bir denkleme götürdü. Bunların hepsi Pentagon ve Siyonist kanadın oyunu.



TÜRKİYE HAREKATI YAPACAK



Bundan sonra ne olacak?

Bu durumda Türkiye ya harekat yapacak ve buradaki terör unsurlarının hepsini etkisiz hale getirecek ya da bu oluşumu oturup seyredecek. Seyredemeyeceğine göre, kesinlikle harekatı yapmalıyız. İlk etapta 30 kilometreye kadar inmeli ve ikinci etapta da aşağıda El Ömer'e kadar gitmeliyiz. Oraya kadar inemezsek terör devleti oluşumunu engelleyemeyiz. 13 Kasım'daki o kritik görüşmeden sonra Başkan Erdoğan'dan yeni bir hamle bekleyebiliriz. Ben görüşmeden sonra Suriye coğrafyasının şekilleneceğini düşünüyorum. Amerika ister kabul etsin ister etmesin, Rusya ister taraf olsun ister olmasın Türkiye bu harekatı yapacak. Çünkü teröristler bölgeyi terketmedi.



TÜRKİYE'NİN ELİ ÇOK GÜÇLENİR



13 Kasım'daki zirvede nasıl bir tablo çıkar?

Şu an Siyonist kanat Amerikan kamuoyundan DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölüm haberinin etkisini büyütmemek için elinden geleni yapıyor. DEAŞ'ın bitmediğini mücadeleye devam edilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi orada iki devletin başkanları var. Onların açıklamaları gündem oluşturacak. Orada Trump ve Erdoğan "DEAŞ liderini öldürdük, DEAŞ diye bir tehdit artık kalmamıştır" dese... Bu Trump'ın "Askerlerimi Suriye'den çekiyorum" demesinin önünü açacak bir gelişme olur. Bu koz kullanılacak mı 13 Kasım'da göreceğiz. ABD bunu yaparsa, bu Türkiye'ye "PKK ve YPG de senin tehdidindir, al bölge senin" demektir. O zaman Türkiye'nin eli çok güçlenir.



TERÖR UNSURLARI REJİMLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE



Yani ABD ya da Siyonistler, burada Rusya ile mi anlaştı?

ABD'deki siyonist kanat Rusya'yı kullandı. Bu Rusya'nın da işine geldi, rejimi kullanarak Münbiç, Ayn El Arab ve Tel Rıfat'ı işgal etmiş oldu. Burda da bize şunu öne sürdü: 'Siz burayı temizlemek istiyorsunuz, rejim zaten ülkenin sahibi onunla birlikte biz bu işi yapacağız. Bu görünürde masum bir tablo. Fakat uygulamada böyle olmadı. Bölgeden aldığımız istihbari bilgiler terör unsurlarının bölgede varlığını devam ettirdiğini ya da rejimle işbirliği yaptıklarını gösteriyor. Türkiye bunu gördüğü için Sayın Erdoğan, "Daha oralardan sağa sola giden kimse yok. Bu nedenle gereği neyse yapacağız" dedi.

YARIN: SİYONİSTLERE KARŞI ERDOĞAN-TRUMP- PUTİN İTTİFAKI VAR