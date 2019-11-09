PKK’ya Kıran-5 darbesi

TSK, terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunu başlattı. Diyarbakır-Muş-Bingöl üçgenini kapsayan operasyona, Jandarma, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucuları katılıyor.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla Bölgesinde Kıran operasyonlarının 5'incisinin başlatıldığını duyurdu.

Dün sabah erken saatlerde başlatılan operasyonların amacının bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek olduğu açıklanırken, operasyonlarda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel ve 179 operasyonel tim görev alıyor.