Türk askerinden sağlık taraması

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad ve Rasulayn'da bölge halkının TSK Mobil Kliniği'nde sağlık taramasından geçirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, durumu acil olanların da Akçakale veya Ceylanpınar'a getirilerek tedavi altına alındığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad ve Rasulayn'da bölge halkının TSK Mobil Kliniği'nde sağlık taramasından geçirildiğini açıkladı. TSK Mobil Kliniği'nin son olarak Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki Tel Ebu Şeyh ve Tel El Cennep köylerinde çocuklardan yaşlılara kadar tüm bölge halkını sağlık taramasından geçirdiği aktarılan açıklamada, durumu acil olanların da Akçakale veya Ceylanpınar'a getirilerek tedavi altına alındığı duyuruldu.