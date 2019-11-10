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‘Amerika iki yüzlü davranıyor’

‘Amerika iki yüzlü davranıyor’
Giriş Tarihi: 10.11.2019

24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, EİT Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenleyen , 'nin skandal 1915 tasarısına ve yaptırım tehditlerine gösterdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, EİT Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin skandal 1915 tasarısına ve yaptırım tehditlerine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozdu. Rahatsızlık bundan. Yaptırımlarla bir yere varamazlar. Soykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı" diye konuştu.

'BURALAR SURİYE HALKININ'

Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı olmadığına da vurgu yapan Çavuşoğlu, "Buraya 10 binlerce km öteden gelip de bu ülkenin petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz demek uluslararası hukuka karşıdır. Buralar Suriye halkınındır" ifadelerini kullandı.

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