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Artık çok geç Safiye!

Artık çok geç Safiye!
Giriş Tarihi: 10.11.2019

Sanal para birimi bitcoin ile başta olmak üzere Türkiye'de yüzlerce kişiyi dolandırarak 375 milyon lira ile kayıplara karışan ve iki ay sonra yakalanan '', Aydın'da hakim karşısına çıktı.

Sanal para birimi bitcoin ile Aydın başta olmak üzere Türkiye'de yüzlerce kişiyi dolandırarak 375 milyon lira ile kayıplara karışan ve iki ay sonra yakalanan 'Bitcoin Safiye', Aydın'da hakim karşısına çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Safiye Gökçen Yüce, mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemedeki savunmasında Safiye Gökçen Yüce, "Kimseden zorla para almadım. Battığımız için ortalıktan kayboldum. Vakit kazanmak için saklandım. Herkesin zararını karşılayacağım" dedi. Safiye Gökçen Yüce'nin cezaevine götürülürken yüzünü gizlemesi dikkat çekti.

İHSAN KARATAŞ

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