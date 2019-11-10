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Başkan Erdoğan'dan '' için fidan dikme çağrısı

Başkan Erdoğan'dan 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' için fidan dikme çağrısı

10.11.2019, 22:02

Başkan , '' ile ilgili vatandaşlara fidan dikme çağrısında bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili vatandaşlara fidan dikme çağrısında bulundu.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasım'da, 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz" dedi.

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